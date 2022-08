Camogli: cade tra gli scogli; infortuni a Recco e Sori - LevanteNews

Alle 18.30 circa un trentenne è caduto negli scogli posti a protezione del molo di Camogli. Sul posto con la Croce Verde Camogliese il 118 con l’automedica Golf 6. L’uomo, in codice giallo è stato trasportato al pronto soccorso di Lavagna. Il 112 ha allertato anche la Capitaneria di Porto.

Negli stessi minuti sul lungomare Garibaldi di Recco, la locale Croce Verde soccorreva un 41enne caduto in un locale pubblico. Il paziente è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.

In precedenza, alle 17 circa una donna di 47 era stata soccorsa in via Capo Pino a Sori dalla locale Croce Rossa. La paziente ha perso conoscenza e trasportata in codice rosso al pronto soccorso del San Martino.