Tennis/ Chiavari, due iniziative amatoriali - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Csi Chiavari

Il Comitato territoriale di Chiavari e del Tigullio del Centro Sportivo Italiano ha programmato per il prossimi mesi due iniziative riservate a coloro i quali praticano il tennis a livello amatoriale (N.C. lim 4.5 FIT)

L’idea nasce dalla volontà di ampliare l’attività sportiva organizzata dal Comitato e dal fatto che abbiamo alcuni circoli affiliati e vogliamo iniziare a coinvolgerli in attività che li veda direttamente interessati.

La prima iniziativa è quella dedicata al Torneo di doppio prevista per il mese di settembre (dal 09 al 18) con un tabellone classico che dovrebbe partire dai sedicesimi o dagli ottavi, in base alle adesioni, presso un circolo tennis del Tigullio (da definire).

La seconda è ben più articolata e lunga nel tempo, vorremmo organizzare un vero e proprio Campionato di Tennis Csi Singolare Maschile dove ogni atleta, affiliato ad un circolo tennis CSI, sfiderà in gare di andata e ritorno, tutti gli altri iscritti. Alcuni circoli hanno già aderito e speriamo di coinvolgerne di nuovi.

Costi affiliazione

Affiliazione entro il 31 dicembre

€ 35,00 + € 15,00 diritti segreteria

€ 11,00 per ogni componente direttivo (almeno 3)

€ 5,00 atleti tesserati circoli

Al termine delle giornate i primi quattro disputeranno le semifinali (1/4 – 2/3) per poi effettuare la finale che decreterà il campione territoriale. I quattro finalisti avranno comunque diritto di partecipare alle fasi Regionali (se presenti) e/o alle fasi Nazionali.

Ogni tennista dovrà pagare una quota di iscrizione, da stabilire (comprensiva di tesseramento CSI e assicurazione infortuni e palline) e le ore di gioco che saranno convenzionate e concordate tra CSI e Circoli, da stabilire. Il calendario verrà pubblicato con le sole date di svolgimento che prevederanno una temporalità di una settimana (dal lunedì alla domenica) per dare la possibilità ad ogni giocatore di concordare il giorno e l’orario (il campo sarà quello del circolo del giocatore che gioca in casa). Al termine dell’incontro sarà inviato un messaggio whatsapp sul gruppo apposito con risultato della gara e foto dei partecipanti.

Regolamento, calendario e informazioni saranno pubblicate sul sito ufficiale CSI e su tutte le pagine social del comitato. Verrà data anche ampia pubblicità sulle pagine del Secolo XIX e sul settimanale Il Nuovo Levante.

Per organizzare al meglio l’iniziativa vorremmo incontrare i circoli interessati in una riunione illustrativa del progetto per meglio definire costi e tempistiche.

Per qualsiasi ulteriore informazione, sia per i circoli che per i giocatori che volessero iscriversi alle iniziative elencate, i referenti del torneo sono Cristiano Magri (3313905278) e Nando Patanè (3396334223).