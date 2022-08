Da Enzo Gaggero, il Sestante

Il prossimo Venerdì 12 Agosto 2022, nel Parco Nelson Mandela di Sestri Levante (orario 21:00 – 23:00 – ingresso libero) il Sestante osserverà Saturno con il telescopio, guiderà i visitatori al riconoscimento delle stelle e ammirerà le stelle cadenti Perseidi, dette “Le Lacrime di San Lorenzo” che raggiungono il loro picco, la notte del 12 Agosto e non il 10 Agosto, come avveniva in passato.