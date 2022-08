'Santa'- Rapallo: "Estate sotto le stelle" e "Scienz'Arte" - LevanteNews

Da Alessandra Rotta

Questa settimana l’associazione Kòres, attiva sul territorio del Tigullio da anni, propone: a Santa Margherita Ligure il ciclo di incontri, ormai consolidato, “Estate sotto le stelle”; a Rapallo il primo ciclo di “Scienz’Arte” e i laboratori di sostenibilità ambientale che si svolgono, da quasi tre anni, da ottobre a luglio, presso il Vivaio Il Geranio in Via Betti.

Si tratta di due incontri di particolare interesse e spessore: uno giovedì 11 a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure e uno a Rapallo, al Gazebo di Piazza Venezia alle 21.

Patrizia Caraveo parlerà di “L’astronomia non è solo luce” per il ciclo “Estate sotto le stelle”. Il primo incontro della rassegna che l’associazione organizza a Santa Margherita da diversi anni.

Andrea Basevi racconterà “L’universo in musica”, terzo appuntamento della rassegna Scienz’Arte che Kòres ha promosso sul territorio del comune di Rapallo per raccontare, attraverso varie espressioni artistiche, la bellezza della scienza, in particolare dell’astrofisica, semplificandone contenuti e linguaggio perchè sia il più accessibile possibile.

Patrizia Caraveo, astrofisica di fama mondiale, dirigente di ricerca presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), insignita di vari premi a livello nazionale e riconoscimenti a livello internazionale, Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ha collaborato a diverse missioni spaziali internazionali dedicate all’astrofisica delle alte energie. Nel 2014 Women in Aerospace Europe le ha conferito l’Outstanding Achievement Award. Fa parte della lista degli Highly Cited Researchers 2014 compilata da Thomson Reuters. Il suo campo d’interesse principale è il comportamento delle stelle di neutroni alle diverse lunghezze d’onda. È stata tra i primi a capire il ruolo fondamentale delle stelle di neutroni nell’astrofisica delle alte energie.

Andrea Basevi, compositore di livello internazionale, ha scritto musiche per il Teatro Stabile di Genova e di Torino collaborando con Sergio Liberovici e colonne sonore per film e documentari di allievi del C.S.C. di Roma; ha ricevuto, tra gli altri encomi, una menzione d’onore da Ennio Morricone per un concorso indetto dalla Chigiana. È Direttore Artistico dell’Associazione Sant’Ambrogio Musica e membro dell’Aikem, Associazione Italiana Kodály per l’educazione musicale ed è docente di Armonia presso il Conservatorio di Genova. Segnalatosi al Concorso Bucchi 1989 con una fiaba musicale trasmessa dalla Rai, ha vinto per due volte il concorso “Gioco e Musica” indetto dalla rivista Amadeus e il concorso di Vigliano.

