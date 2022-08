'Santa': Paolo Fizzarotti ad "Estate con le Stelle" - LevanteNews

Martedì 16 agosto appuntamento con lo Spazio e con gli astronauti a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure, nella tensostruttura adiacente alla villa storica. Alle 18 il giornalista sammargheritese e nostro collaboratore Paolo Fizzarotti presenterà il suo libro “Eroi Interstellari”, in anteprima per la Liguria. Il libro, pubblicato dalla casa editrice L’Orto della Cultura, è stato scritto per lettori dagli 8 anni in su, ma in realtà è destinato a tutta la famiglia. L’occasione sarà quella del festival “Estate con le Stelle”, organizzato dall’Associazione Culturale Kòres di San Mauro Torinese e dai servizi bibliotecari del Comune di Santa Margherita: un ciclo di conferenze scientifiche tenute a Santa Margherita, a San Michele di Pagana e a Portofino. Si comincia domani 11 agosto con la conferenza “L’astronomia non è solo luce – Nuovi messaggeri aprono nuove finestre sul cosmo”: a parlare sarà l’astrofisica Patrizia Caraveo, dell’INAF di Milano. La seconda conferenza sarà appunto quella dedicata a Eroi Interstellari.

Paolo Fizzarotti parlerà del suo libro insieme a Marina Marchetti, direttrice della biblioteca comunale di Santa Margherita, e ad Alba Zanini, fisico nucleare e presidente di Kòres.“Un libro che non può mancare a tutti gli appassionati di storie interstellari, di astronavi, di grandi eroi dello spazio – spiega Fizzarotti – Dal volo del primo astronauta russo Juri Gagarin sino ai giorni nostri, compresi Franco Malerba, il primo astronauta italiano, e Samantha Cristoforetti, che è attualmente in orbita sulla ISS, la stazione spaziale internazionale. Si tratta di un libro illustrato, senza fotografie ma solo con disegni, che ho realizzato in collaborazione con l’illustratore Giovanni Mucci”

Nel libro Eroi Interstellari non ci sono fotografie, ma più di cento illustrazioni realizzate con mano magistrale da Mucci. Il disegnatore, che è specializzato in ritratti, ha creato volti e personaggi così vivi che sembrano volere uscire dalle pagine.

“Eroi Interstellari” nasce sotto una luce spiccatamente genovese: la prefazione infatti è firmata da Franco Malerba, il primo astronauta italiano, che è di Busalla. Con lui firma la presentazione anche Roberto Marcialis, responsabile dell’Area Territoriale di Genova del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Entrambi hanno partecipato, a vari livelli di responsabilità, al progetto tutto italiano del Tethered, il famoso “Satellite al guinzaglio” dell’ASI, l’Agenzia Spaziale Italiana, e della NASA.

“Documentandomi per la scrittura del libro – spiega l’autore Paolo Fizzarotti – ho scoperto una marea di aneddoti e curiosità molto interessanti e divertenti. Come siamo arrivati lassù? Noi ve lo diremo. Come si mangia nello spazio? Come ci si lava i denti? Che aspetto hanno i razzi spaziali? Quanti animali sono stati mandati tra le stelle? Perchè ti viene dato un “mattone di mutande”? Quali sono i portafortuna irrinunciabili per gli astronauti? Di cosa sono fatte le tute spaziali? I nostri giovani lettori troveranno tutte queste cose e anche di più. Poi ci sono le storie dei pionieri dello Spazio, cose incredibili”.