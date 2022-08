Recco: Ferragosto all'insegna della comicità con Claudio Lauretta - LevanteNews

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Claudio Lauretta e la cover band Darsena Party in Lungomare Bettolo, 15 agosto ore 21.30; ingresso gratuito

Sono aperte le prenotazioni per lo spettacolo di Claudio Lauretta in programma in Lungomare Bettolo lunedì 15 agosto con inizio alle ore 21.30. Dopo il prezioso e intenso concerto nella notte di San Lorenzo offerto alla città dal mastro Angelo Privitera, direttore artistico di “E-20/22”, si chiude all’insegna della comicità la manifestazione che sta caratterizzando l’estate recchelina.

Claudio Lauretta, in arte Mister Voice, per la capacità di modulare e modificare la sua voce, riesce ad imitare una moltitudine di personaggi offrendo vere e proprie esilaranti copie; al suo fianco il maestro Alessandro Picollo, chitarra, e la cover band Darsena Party.

“Gli eventi estivi, che si avviano alla conclusione, stanno riscontrando un grande consenso di pubblico andando ben oltre le nostre aspettative – dichiara il sindaco Carlo Gandolfo – dopo tante sorprese e grandi nomi della musica italiana, con quest’ultimo appuntamento abbiamo voluto offrire a cittadini e turisti un’occasione di puro divertimento”.

Nei quattro giorni che precedono l’evento, è possibile prenotare per avere certezza del posto a sedere sul sito www.comune.recco.ge.it , al numero whatsapp 3348754058 o via mail servizi@prolocorecco.it.