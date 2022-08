Rapallo piange la scomparsa di Dario Schiappacasse - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Domenico Cianci

Con grande dispiacere ho appreso della scomparsa di Dario Schiappacasse, rapallino, ex dipendente comunale dell’ufficio Igiene, costruttore ed imprenditore. Nato nel 1930, originario di Santa Maria del Campo, è stata una figura determinante nello sviluppo della nostra città, lungimirante nelle scelte, serio nel suo impegno professionale, radicato alle tradizioni rapallesi. A lui ero legato da sincera amicizia, Dario è stato un grande amico di mio papà, punto di riferimento con i suoi consigli e la generosità che non è mai mancata nell’attività lavorativa: ha fatto del bene e la sua nobiltà d’anima accompagnerà il ricordo dei tanti che lo hanno conosciuto. Mi auguro che Rapallo sappia rendergli omaggio come merita.

Ai figli Marco, Mauro e Marina, a tutti i familiari e amici le mie più sentite condoglianze.

Il Santo Rosario sarà celebrato oggi alle 17 nell’Oratorio dei Neri, il funerale domani alle 11:30 nella chiesa di Santa Maria del Campo.