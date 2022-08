Martedì 16 termina la stagione dei saldi estivi. Le maggiori vendite sono dovute ai saldi o al pienone di turisti? In questo contesto anche Civ e Ascom di Rapallo hanno organizzato, da domani a ferragosto, “Lo sbarazzo”, vendita straordinaria con sconti per liberarsi dell’invenduto. Evidentemente rende! Ma in una Rapallo che cerca di trovare una nuova dimensione, non è possibile studiare una nuova formula e un nuovo nome?