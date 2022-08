Pieve: "Astolfo sulla luna" per “Scali a mare" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa

Teatro Pubblico Ligure

“Scali a mare Pieve Ligure Art Festival” – XVª edizione

Direzione artistica Sergio Maifredi

Sabato 13 agosto 2022, ore 21.15 al calar del sole

Pieve Ligure, Scalo Torre

David Riondino e Dario Vergassola

Astolfo sulla luna

e altri viaggi fantastici nei poemi cavallereschi

Progetto e regia Sergio Maifredi

Produzione Teatro Pubblico Ligure

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Info al numero 010 3462247 Comun di Pieve Ligure

www.teatropubblicoligure.it

La XVª edizione lo Scali a mare Pieve Ligure Art Festival si conclude sabato 13 agosto 2022 allo Scalo Torre di Pieve Ligure, in provincia di Genova, con David Riondino e Dario Vergassola protagonisti di “Astolfo sulla luna e altri viaggi fantastici nei poemi cavallereschi”, ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure. L’ingresso è libero. In caso di pioggia va in scena al Teatro Massone di Pieve Alta.

In “Astolfo sulla luna. E altri viaggi fantastici nei poemi cavallereschi”, David Riondino, ironico cantastorie e verseggiatore all’improvviso e Dario Vergassola, suo fido scudiero, percorrono i principali poemi cavallereschi della letteratura italiana, scegliendo i passaggi dedicati alla Luna. I poemi cavallereschi sono avvincenti come romanzi d’avventura, resi veloci dai versi, perfetti per essere detti a voce alta. Nei poemi cavallereschi la fantasia, l’elemento fantastico, gioca un ruolo importante: e allora può accadere di tutto, persino che i protagonisti arrivino sulla Luna. Si comincia con Orlando furioso di Ludovico Ariosto, che descrive il viaggio di Astolfo sulla Luna in cerca del senno perduto del cavaliere Orlando. La follia esplosa dopo il tradimento di Angelica, distoglie Orlando dalla guerra contro i Mori. Astolfo per aiutare il paladino compie un viaggio memorabile: in sella all’ippogrifo raggiunge la Luna, dove si raccoglie tutto ciò che si è perduto sulla terra, e tra tante ampolle trova quella che conserva il senno di Orlando.

Il Pieve Ligure Art Festival è prodotto da Teatro Pubblico Ligure, STAR – Sistema Teatri Antichi Romani e MIC – Ministero della Cultura con il sostegno del Comune di Pieve Ligure e della Regione Liguria attraverso Teatro Pubblico Ligure, e con la collaborazione della Pro Loco di Pieve Ligure. Ingresso libero fino a esaurimento posti, regolato dalle norme sanitarie vigenti. Per chi usa i mezzi privati è disponibile il parcheggio nei pressi della stazione Ferroviaria di Pieve Ligure. Informazioni al numero 010 346 2247 del Comune di Pieve Ligure o su www.teatropubblicoligure.it.

Il Teatro Pubblico Ligure nel 15° anno di attività è stato riconosciuto dal Ministero della Cultura per il triennio 2022/2024 come impresa di produzione teatrale di innovazione, ottenendo il secondo posto in una graduatoria di 65 imprese a livello nazionale. L’impresa fondata e diretta da Sergio Maifredi è tra i beneficiari del FUS (Fondo Unico dello Spettacolo), Decreto Direttoriale del 14 luglio 2022 – Rep n. 641, per la realizzazione del progetto dedicato alle tragedia odissiache: “Aiace” di Sofocle, “Filottete” di Sofocle, “Ecuba” di Euripide. Un risultato ottenuto grazie al lavoro di artisti, tecnici, professionisti che sul palcoscenico, dietro le quinte e negli uffici hanno espresso un valore comune, di cui è stata valutata la qualità sia per la parte artistica che per l’organizzazione.