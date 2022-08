Levanto: Fiera di San Rocco, variazione nel ritiro rifiuti - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Levanto

In occasione della festività di San Rocco, martedì 16 agosto, il Comune di Levanto apporta alcune variazioni agli orari di esposizione dei rifiuti sia per le utenze domestiche che per quelle delle attività commerciali nelle aree interessate dallo svolgimento della tradizionale fiera.

L’esposizione dei sacchetti e dei contenitori delle utenze domestiche nella “zona centro” dovrà essere effettuata tra la mezzanotte di martedì 16 e l’una di mercoledì 17 agosto.

Per ciò che concerne le utenze non domestiche situate all’interno dell’area occupata dai banchi della fiera, l’esposizione di rifiuti dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

Organico e indifferenziato: dalla mezzanotte di lunedì 15 alle 5 di martedì 16 agosto;

Carta e plastica: dalla mezzanotte di martedì 16 alle 6 di mercoledì 17 agosto

Come già accaduto in occasione della festività di San Giacomo Apostolo, lo scorso 25 luglio, anche per San Rocco l’isola ecologica in località Moltedi rimarrà aperta con orario continuato: da domenica 14 a martedì 16 agosto.

Intanto prosegue l’attività di informazione sulle modalità e gli orari di esposizione dei rifiuti che il Comune ha intrapreso nei giorni scorsi apponendo agli ingressi degli edifici del centro e dell’immediata periferia un testo in italiano e in inglese.

“L’obiettivo – spiega l’assessore all’Ambiente, Paolo Lizza – è informare e sensibilizzare gli utenti, soprattutto i turisti che soggiornano a Levanto per brevi periodi, affinché collaborino ad una raccolta differenziata dei rifiuti più efficiente, rispettando il calendario di esposizione delle varie tipologie di rifiuti. Il Comune sta sostenendo un grande sforzo organizzativo, con impiego di mezzi e personale, per erogare un servizio in grado di soddisfare le esigenze di una popolazione in questi giorni particolarmente numerosa e che inevitabilmente produce delle criticità. Nei prossimi giorni estenderemo la campagna informativa alle frazioni, e confidiamo nel senso civico di tutti affinché anche in piena stagione turistica il paese si presenti agli ospiti in modo decoroso”.