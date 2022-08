Lettere/ "Via Milite Ignoto a Rapallo, la verità in una delibera" - LevanteNews

Da Claudio Giordano (si tratta di una lettera, non di un articolo ndr)

Ho letto con particolare interesse l’articolo da voi fatto oggi sul fatto che le attività commerciali posto nella discarica di via Milite ignoto nonostante tutto riescono a lavorare dando merito a noi per il lavoro che svolgiamo e all’amministrazione che ci favorisce non facendoci pagare il plateatico . Qui mi vorrei soffermare in quanto il comune , in particolare a noi, ha sempre riferito che non avremmo pagato nessun plateatico cosa invece che nella delibera del 3 agosto, in mio possesso per cui facilmente reperibile e se volete consultabile , viene fatto riferimento alle difficoltà che stiamo vivendo e per cui propongono di non farci pagare nessun plateatico finendo la delibera però con un articolo comunale nel quale si dice che non possono non farci pagare . Doppia presa in giro