Lettere/ "Accesso bus turistici, disagi a Camogli" - LevanteNews

Da Manrico Minetto

Oggetto: Disagi per accesso bus turistici a Camogli

Facciamo seguito all’ articolo di redazione del 30/5/22 relativamente al programma di rilancio Camogli elezioni 2023, nel quale si evidenzia nella voce Viabilità e Posteggi un situazione di disagio creata dal passaggio dei pullman turistici in viale Mazzini ai residenti.

Comprendiamo totalmente tale situazione poiché anche i condomini di via Ruffini civ 19/21 e 23 stanno sopportando oramai da diversi anni una situazione insostenibile , aggravata dai numerosi bus turistici collegati alle crociere .

I bus arrivano nel piazzale antistante il ns. condominio (piazzale forse idoneo alla fermata al massimo di 1 mezzo) spesso in numero di 3-4 contemporaneamente ostruendo lo spazio preposto , ostacolando il traffico veicolare e sostando a volte anche in curva. I numerosi passeggeri si riversano sulla strada per giungere al risicato marciapiede di fronte mettendo a rischio la loro incolumità e inoltre la mancanza di qualsiasi struttura preposta ad una pur semplice accoglienza quale pensilina, panchine, cestini rifiuti e servizi sanitari aumenta il disagio a loro e anche ai residenti.

L’assenza di strutture adeguate provoca l’abbandono di rifiuti , e i passeggeri spesso espletano le loro necessità ovunque .

Pur esistendo cartelli di divieto fermata oltre 15 minuti e avviso di spegnere motore, quasi nessun autista li rispetta e in caso di richiamo di attenersi all’obbligo, si ricevono solo improperi e minacce.

I bus restano in attesa dei passeggeri col motore acceso per diverso tempo, causando inquinamento sia acustico che ambientale e i condomini adiacenti sono costretti a chiudere le finestre .

Occorre considerare che tale inquinamento ricade comunque sul percorso dei bus per tutto il territorio comunale.

I pullman proseguono poi verso viale Mazzini lambendo il piazzale Belvedere Gente di Mare adiacente il cimitero, ora sotto sequestro, tale traffico provoca sollecitazioni che aggravano le precarie condizioni della falesia e rischio di ulteriore frana.

Le nostre richieste alla polizia municipale sono spesso disattese e il loro intervento non avviene o non è tempestivo. Da tempo documentiamo con fotografie quanto sopra inviando il tutto alle autorità preposte ma senza ottenere riscontro.

A seguito di quanto sopra esposto , una soluzione , come indicato nell’articolo di redazione del 30/5 , sarebbe di utilizzare il posteggio di Alega e Violara con un collegamento tramite navetta ed incrementare i servizi marittimi.