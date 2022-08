Rapallo: piscina, affidato l'incarico per il progetto esecutivo - LevanteNews

Nel mosaico della nuova Rapallo, si aggiunge un nuovo tassello: la riqualificazione della piscina del Poggiolino. Sono previsti 2.500.000 milioni di euro di investimenti. La novità è l’incarico di progettazione definitiva. Riguarda il consolidamento strutturale, l’adeguamento impiantistico e l’efficientamento energetico. I lavori saranno divisi in due lotti; il primo in partenza nei primi mesi del 2023 prevede tutte le opere di messa in sicurezza del tetto e dei locali di filtraggio, il secondo sarà invece dedicato all’efficientamento energetico della struttura.

Il sindaco Carlo Bagnasco spiega: “Alle spalle c’è un lungo lavoro coordinato dal Vicesindaco Piergiorgio Brigati, portato avanti insieme all’assessore Filippo Lasinio e agli uffici comunali che hanno studiato a fondo le pratiche e reperito le risorse. Continuiamo nel contempo a lavorare per insieme al consigliere Vittorio Pellerano anche per la realizzazione di futuri grandi eventi sportivi”.