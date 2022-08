Deiva: vacanze di ferragosto, tutte le iniziative - LevanteNews

Dall’ufficio turistico del Comune di Deiva Marina

Ferragosto si avvicina e il programma eventi di Deiva Marina entra nel suo clou, molte le iniziative di vario genere realizzate dal Comune e dalla locale Pro Loco per il gradimento di grandi e piccini per rendere il soggiorno vacanziero gradevole e rilassante. Musica, teatro e cinema, feste a tema, dj set e animazione, eventi a carattere gastronomico e mercatini si alterneranno lungo la settimana ferragostana. Segnaliamo gli eventi più rilevanti:

13 Agosto White Evening: una grande cena in spiaggia sotto le stelle, rigorosamente in bianco, cullati dal suono del mare, che vedrà la partecipazione di oltre 90 persone tra adulti e bambini, a seguire il mercatino e la White Night fino alle ore 02:00 dove a farla da padrone nele vie del borgo sarà la musica e la coinvolgente animazione di New Generation Sound.

Il giorno 14 l’atteso spettacolo pirotecnico sul mare, a partire dalle ore 22,30, che preluderà ai festeggiamenti del giorno 15 in onore di N.S. dell’Assunta, venerata nel santuario millenario in Loc. Piani della Madonna, che per l’occasione resterà aperto durante tutta la giornata di Ferragosto per consentire una sosta di preghiera e la visita al patrimonio custodito all’interno, in particolare alla famosa epigrafe marmorea oggetto di importanti studi storici. La suggestiva processione illuminata dalle fiaccole dei fedeli con l’Effige della Madonna si svolgerà alle ore 21:00. La festa proseguirà con il D.J set in spiaggia a Deiva Marina organizzato dalla Pro Loco.

Grande serata di cinema il giorno 16 con la proiezione gratuita in spiaggia della pellicola Tolo Tolo con Checco Zalone alle ore 21:30.

Appuntamento poi con il Festival Nuove Terre per il giorno 18, e il giorno 19 a Deiva Marina sbarcheranno invece i pirati per una fantasmagorica festa in tema in loc. Fornaci, in collaborazione con il Comune di Framura. Nei giorni successivi si avvicenderanno mercatini e teatrini per bambini, fino ad arrivare alla famosa Frixiolata in Piazza Bollo organizzata dalla Pro Loco e prevista per il 24 Agosto con degustazione di piatti tipici deivesi.

Locandina 13 Agosto white night 2022

Locandina Festa N.S. dell’Assunta

Locandina Cinema sul mare

Locandina Festa dei Pirati

Locandina Festival Nuove Terre 18 Agosto

Locandina fuochi