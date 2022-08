"Chiavari in Jazz": William Lenihan & Marc Copland domani in piazza dell' Orto - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Domani, venerdì 12 agosto ore 21 in piazza N.S. dell’Orto, William Lenihan & Marc Copland saranno i due protagonisti del secondo appuntamento della rassegna jazz organizzata dall’assessorato alla promozione della città, con la direzione artistica di Rosario Moreno e la produzione esecutiva del Jazz Club Chiavari.

I due artisti statunitensi, accompagnati da Francesco Puglisi al contrabbasso e Lucrezio De Seta alla batteria, porteranno sul palco il loro jazz internazionale passando dalla musica afroamericana di New York e St. Louis e approdando nella modernità del jazz europeo.

Ad accompagnare l’edizione 2022 la mostra fotografica “4 Quarti in Jazz” di Roberto Cifarelli. L’esposizione è visitabile nel foyer dell’Auditorium San Francesco fino al 28 agosto con orario 17:30 / 20:30.

L’ingresso ai concerti e alla mostra è gratuito, inizio spettacoli ore 21.