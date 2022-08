Calcio/ "Come nelle favole", il 18 agosto l'Entella si presenta in piazza Dell'Orto - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

La squadra e la città, tutti insieme per iniziare al meglio la nuova stagione. Giovedì 18 agosto, a Chiavari, in Piazza Nostra Signora dell’Orto andrà in scena la presentazione ufficiale dell’Entella.

Una serata di calcio, musica e solidarietà. L’introduzione sarà affidata ai Komplici, cover band di Vasco Rossi, a seguire presentazione della nuova maglia home e della rosa della squadra che tra qualche settimana inizierà il campionato di serie C.

Tante attrazioni (anche per i più piccoli) e intrattenimento: dalla possibilità di prenotare il proprio abbonamento, alla solidarietà con un’area riservata all’Entella nel Cuore, l’associazione solidale legata alla Virtus Entella.

Coloriamo tutti insieme la piazza di biancoceleste. Ci vediamo il 18 agosto a partire dalle 20.45.