'Santa': folla a San Lorenzo per vivere la festa - LevanteNews

La festa del Patrono, richiama sempre a San Lorenzo della Costa una gran folla sia dal Tigullio occidentale sia dal Golfo Pardiso. Non a caso alla processione partecipa anche la confraternita di Ruta. Dopo due anni di limitazioni dovute al covid, quest’anno sono tornati a far grande la festa tutti i suoi motivi di richiamo. Non solo i riti religiosi con la processione lungo la via Aurelia con l’arca del Santo, i Crocifissi delle confraternite, la Filarmonica Colombo. Anche la cucina servita allo stand, ha fama di essere tra le migliori; c’è anche un mercatino artigianale dove si trova sempre un oggetto che ti invoglia a comprare. Caratteristica importante è il “ramadan”, esplosione di mortaletti che precedono, al termine della processione, lo spettacolo pirotecnico. Foto di Francesca Borloni