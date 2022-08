Recco: "L'angolo dell'arte" ospita Angelo Trama (11-21 agosto) - LevanteNews

Dalla Pro Loco Recco

Continua presso l’atrio della Sala Polivalente Franco Lavoratori l’esposizione “L’angolo dell’arte”, uno spazio espositivo riservato agli Over 65 per far conoscere le proprie passioni ed esporre disegni, dipinti, sculture e collezioni.

Dopo il successo dei precedenti artisti, dal 11 al 21 Agosto, esporrà l’artista Angelo Trama, 74 anni, da sempre appassionato di viaggi e fotografie, abita in un ameno paesino sulle alture di Bogliasco, immerso nella natura con tante sfaccettature di colori.

Si definisce creativo ed ama dipingere con colori acrilici-materici ispirandosi a personaggi di fantasia.



Di sé stesso dice “Non mi ritengo un artista nel vero senso della parola, piuttosto un autodidatta con il blu del mare riflesso negli occhi ed ispirato dalla totale immersione nella natura in cui vivo. Questo senso di bellezza accende in me il bisogno di esprimere la mia creatività attraverso i colori e la materia”.

Tutta la cittadinanza ed i turisti sono quindi invitati a visitare questa interessante esposizione pittorica.

L’ “Angolo dell’Arte” è un’iniziativa realizzata nell’ambito del patto di sussidiarietà “Anziani: benessere in Liguria” della Regione Liguria a cui ha partecipato UNPLI Liguria APS, in collaborazione con Pro Loco Recco e Comune di Recco, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.