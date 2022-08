RASSEGNA STAMPA. Turismo: le richieste degli ospiti agli uffici - LevanteNews

Oggi, mercoledì 10 agosto, auguri a Lorenzo. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Proverbi: “Fino alla morte ogni minchione ci arriva”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX (Omettiamo le notizie di intrattenimento e tempo libero in genere ospitate nelle pagine dedicate). Turismo: “Uffici presi d’assalto, i turisti chiedono notizie sui trasporti e Cinque Terre”; “Voleva sciare a Moneglia”: “Posso affittare un veliero?”; “Cosa fare se contro un cinghiale?'”.

Sestri Levante: adolescente in manette, ha aggredito capotreno. Lavagna: via alla festa dell’Unità. Cogorno: il prologo della torta dei Fieschi. Chiavari: un vero partigiano per ricomporre le liti nell’Anpi. Chiavari: perizia sul Cantero, vale due milioni; La proprietà pronta a vendere (Commento. Ma il valore lo deve attribuire l’Agenzia delle Entrate, tenendo conto: dei vincoli sull’edificio; sui lavori da eseguire per renderlo sicuro e decente nei servizi; sul possibile reddito che un teatro può dare). Chiavari: Aldo Borrelli ricorda Giovanni Scuderi. Chiavari: urbanistica, Eric Parpaglione è il super dirigente. Chiavari: Giacomo Falcini presidente della società Scherma.

Rapallo: via alla campagna per contrastare le malattie oculari. Portofino: sentiero delle Gave, il sindaco citato a giudizio.

Recco: presentato il libro di Constance Weil. Uscio: la storia di Villa Le Palme in un libro di Costance Weil. Uscio: la colonia Arladi messa in vendita. Uscio: allarme cinghiali il sindaco scrive al prefetto.

Ne: fiamme nel bosco, forse causate da un fulmine.