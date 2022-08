Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, dopo avere rinunciato ad una duplice candidatura sicura in Parlamento, quale coordinatore regionale di Forza Italia sta lavorando per le elezioni politiche, ma dedica la maggior parte del tempo al Comune. Anche compiacendosi per essere, Rapallo, unico grande comune in Liguria a non applicare l’addizionale comunale Irpef. Dice: “Noi non mettiamo le mani nelle tasche dei cittadini.”