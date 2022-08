Rapallo: Festa dell'Assunta, quattro importanti novità (1) - LevanteNews

Dal Comitato Fuochi Santa Maria Rapallo

Grandi novità a Santa Maria del Campo in occasione della festa dell’Assunta. Protagonista il Comitato Fuochi che ne annuncia ben quattro: una in campo pirotecnico, una in ambito gastronomico, una in quello musicale ed infine una tecnologica. Nuovo pirotecnico: per la realizzazione dello spettacolo pirotecnico è stato ingaggiato il campano Raffaele Boccia che con il figlio Vincenzo guida la “Pirotecnica Cavour” con sede in Nola (NA). Sono passati più di vent’anni da quando si esibì per l’ultima volta un pirotecnico campano a Santa Maria.

Nuova anche la location del point gastronomico “Òstàia di Fêughi” che si trasferisce in un giardino privato in Via Tangone (via detta “a Murcia”) esattamente di fronte alle centenarie ed imponenti scalinate della chiesa parrocchiale. Un posto centrale in grado di favorire la visione di tutti i momenti salienti della festa: dal passaggio della processione alle sparate di mortaletti fino ad ammirare lo spettacolo pirotecnico. Il point gastronomico sarà aperto nelle sere dal 12 al 15 agosto ed il giorno di ferragosto anche a pranzo.

La terza novità è invece rivolta agli appassionati del ballo. Sarà infatti allestita una nuova pista da ballo nei pressi del point gastronomico. Questa ospiterà nelle sere dal 12 al 14 agosto gli scatenati ballerini. Tra questi figura anche una esibizione di ballerini professionisti della scuola di danza “ASD Maury Sport”.

In ambito tecnologico il Comitato annuncia la collaborazione con “Aerial Photo” di Maurizio Barberis, 1° Pilota Italiano al Mondo ad aver conseguito il maggior numero di Attestati/certificazioni per l’utilizzo dei droni. Barberis si occuperà delle riprese aeree della sparata di mortaletti e dello spettacolo pirotecnico.

E dal Comitato si annunciano altre novità in arrivo….

Nelle foto di gruppo il pirotecnico Raffaele Boccia con alcuni componenti del Comitato e della Pirotecnica Cavour. Nella foto sotto Maurizio Barberis.