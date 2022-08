Rapallo: festa a Santa Maria, il programma (2) - LevanteNews

Da Maria Carla Gentoso

A Santa Maria del Campo inizia oggi la tradizionale sagra dell’Asado. All’apertura degli stand, alle ore 19 potrete trovare i primi piatti della tradizione genovese, pollo alla brace, asado, tortelli al formaggio, salsicce alla piastra, frittura di pesce e le immancabili melanzane ripiene e dolce, macedonia e un pezzo di “ramagnata”!

Potrete godere di queste squisitezze in un luogo spazioso pianeggiante, in parte al coperto serviti puntualmente da uno stuolo di ragazzi.

Terminata la cena potrete “scatenarvi” in danze oppure ascoltare la piacevole musica dell’orchestra.

Sarà così ogni sera ed il 15, giorno della solennità della patrona N.S.Assunta, si potrà pranzare dalle 12,30 alle 14 e poi dalle 19.

Ormai da 27 anni molti volontari offrono il loro lavoro per la comunità e per tutti coloro che, numerosi, partecipano alla festa patronale.

