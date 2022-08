Pallanuoto/ Bogliasco, due volti nuovi per il settore giovanili - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951

Importanti novità si stagliano all’orizzonte della Tana delle Tigri.

Dopo tre anni di proficua e intensa collaborazione Roberto Mannai lascia, per motivi personali e in accordo con la società, il ruolo di responsabile del settore giovanile biancazzurro. La società, nel ringraziarlo sentitamente per l’ottimo lavoro svolto in questo difficile e complicato triennio contraddistinto dalla pandemia, desidera salutarlo sottolineandone i meriti avuti negli importanti traguardi raggiunti in questo periodo. “Ringrazio Roberto per aver messo a disposizione della società, ancora una volta, le sue conoscenze e le sue doti umane – sostiene il presidente Simone Canepa – In un momento non facile ha contribuito a dare la rotta giusta ad un settore che andava ricostruito ed i risultati sono testimoniati dai numeri in crescita del movimento giovanile maschile. Sono certo che, nonostante i suoi impegni, non farà mancare il suo supporto a tutti noi, anche se in veste non ufficiale”.

A raccogliere il testimone lasciato da Mannai sarà Andrea Alberti, sportivo a tutto tondo da tempo dirigente accompagnatore delle varie formazioni giovanili del Bogliasco: “Per è un onore assumere questa carica all’interno di una società così gloriosa e ambiziosa – afferma il neo-responsabile del settore – Ma sono anche consapevole dell’onere che mi attende. Le difficoltà da affrontare quando si accetta questo genere di incarico sono tantissime e quotidiane. Però la passione che mi muove è tanta e sono convinto che con il sostegno della società, degli allenatori e anche dei ragazzi riusciremo a costruire ancora una volta qualcosa di davvero importante”.

L’avvento di Alberti non è tuttavia l’unica novità che riguarda la Tana delle Tigri. In vista della prossima stagione agonistica cambierà infatti anche la guida tecnica della squadra Allievi. A condurre l’Under 18 maschile non sarà più Gimmi Guidaldi, che resterà comunque allenatore dell’Under 20, ma Stefano Giusti. Vecchia conoscenza della pallanuoto biancazzurra, essendo nato sportivamente parlando proprio alla Vassallo, Stefano nell’ultimo quinquennio si è alternato nei panni di giocatore di prima squadra e allenatore delle giovanili allo Sturla. Appesa la calottina al chiodo al termine dell’ultima stagione, ora il suo futuro torna a tingersi di biancazzurro: “Quando, qualche giorno fa, ho ricevuto la chiamata del presidente Canepa che mi illustrava la possibilità di venire qui quasi non ci credevo – racconta Giusti – Nel ricevere una simile proposta per me era impossibile rinunciare. Sia per l’affetto che mi lega a questa società, di cui ho fatto parte per oltre dieci anni da ragazzo, sia per l’incarico in sé. Gli Allievi sono da sempre considerati la categoria più importante a livello giovanile e avere l’opportunità di allenarli in una delle piazze più prestigiose d’Italia è davvero un privilegio che allo stesso tempo mi emoziona e stimola al massimo. Sono carico a mille e non vedo l’ora di trasmettere tutte queste mie sensazioni ai ragazzi”.

Restano invece invariate le guide tecniche delle altre formazioni giovanili. Tra i maschi, oltre alla già citata Under 20, l’Under 16 vedrà al suo timone ancora Pachito Sbolgi mentre Davide Martinero continuerà ad essere il coach dell’Acquagol, assieme a Giulia Santinelli, e dell’Under 14. Tra le ragazze Mario Sinatra proseguirà a dirigere Under 16, 18 e 20, con Rosa Rogondino a guidare l’Under 14.