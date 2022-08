Ne: l'incendio doloso in Val Graveglia oggi ha impegnato tre canadair e un elicottero - LevanteNews

Altro che spento e bonifica. L’incendio che due giorni incenerisce i boschi della Val Graveglia, oggi ha impegnato, sia pure a fasi alterne, tre canadair e un elicottero. Oltre a squadre di vigili del fuoco di Chiavari e volontari della protezione civili che trascorreranno la terza notte in Val Graveglia per monitorare la situazione. E domani ricominceranno i lanci dal cielo.

A rendere difficile lo spegnimento ci sono diversi fattori tra cui la siccità che non è affatto spenta nonostante la falsa partenza di alcuni temporali. La sicurezza del personale impegnato nello spegnimento è prioritaria e avvicinarsi al fronte del fuoco in certe circostanze sarebbe un rischio inutile. Nella zona colpita non ci sono case e se c’erano animali selvatici sono fuggiti. Quella che sia stato un fulmine vagante a originare l’incendio è solo un’ipotesi perché fin dal primo momento era apparso chiaro che il rogo era partito da punti diversi e i carabinieri forestali sono al lavoro per scoprire i responsabili.

***

Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del Fuoco

Stanno continuando senza sosta le operazioni di spegnimento che riguardano il bosco sopra Né in val Graveglia.

I Vigili del fuoco hanno montato la vasca per il rifornimento del cestello dell’elicottero che effettua i lanci, riducendo notevolmente i tempi. I Vigili del fuoco stanno operando anche con due squadre e il direttore delle operazioni di spegnimento DOS che coordina i lanci anche del canadair.