Moneglia-Sestri-Chiavari-‘Santa’- Camogli: i film nel Levante - LevanteNews

La programmazione nei cinema del Levante

BURGO Moneglia (Piazza Caduti; telefono 3331636228)

Programma agosto

Giovedì 11

ore 19.00 Madres paralelas

ore 21.30 Jurassic World il dominio

Venerdì 12

ore 19.00 Jurassic World il dominio

ore 21.30 Ennio

Sabato 13

ore 19.00 Ennio

ore 21.30 Tuesday Club

Domenica 10

ore 19.00 Tuesday Club

ore 21.30 Belfast

Lunedì 15

ore 19.00 Belfast

ore 21.30 Thir love and thunder

Martedì 16

ore 18.99 Thor love and thunder

ore 21.30 Top gun maverick

Mercoledì 17

ore 19.00 Top gun maverick

ore 21.30 L’arma dell’inganno

Giovedì 18

ore 19.00 L’arma dell’inganno

ore 21.30 Minions 2

Venerdì 19 e sabato 20 ore 19.00 e 21.30

Minions 2

Domenica 21

ore 19.00 Minions 2

ore 21.30 Nostalgia

*****

ARISTON Sestri Levante (Via Fico 12; tel. 018541505)

Domenica 7 Agosto

Jurassic World – il dominio

Ore 17.30-21.30

Da Lunedì 8 a mercoledì 10 Agosto

In anteprima Nazionale (Uscita 18 Agosto)

I Minions 2 – come Gru diventa cattivissimo

ore 17.30 (ore 21.15 cinema all’aperto Arena Conchglia. In caso di pioggia Cinema Ariston)

Dal 11 al 15 Agosto – In Uscita Nazionale Nope – di Jordan Peele

Da giovedì a domenica ore 17.30-21.30

Lunedì ore 21.30

Dal 26 agosto – Bullet train – Con Brad Pitt

Da 1 Settembre – Dc League of superpets

CONCHIGLIA Sestri Levante – Salita alla penisola di levante 2

Giovedì 11 Agosto – Nostalgia, di Mario Martone

Lunedì 15 e martedì 16 Agosto – Top Gun Maverick, con Tom Cruise

Mercoledì 17 Agosto – Dal Festival di Berlino un’anteprima assoluta

La Ligne – Con Valeria Bruni Tedeschi. Regia di Ursula Meier. Critiche entusiastiche per un film in cui si celebra il potere della musica che diventa pilastro del racconto e unico strumento di comunicazione con cui le protagoniste riescono a esprimere il proprio amore e la propria fragilità. Il film sarà proiettato in versione originale (francese) con sottotitoli Italiani.

La serata è organizzata in collaborazione con Acqua di Sestri Levante. Per gli spettatori un simpatico omaggio! Il film sarà preceduto da una breve presentazione e da una breve esecuzione musicale.

Giovedì 18 Agosto – Il capo perfetto , commedia, con Javier Bardem

Lunedì 22 Agosto – Downton Abbey II, una nuova era

Martedì 23 Agosto – Nope, di Jordan Peele

Mercoledì 24 Agosto – Esterno notte parte 1, di Marco Bellocchio

Giovedì 25 Agosto – Bullet Train, con Brad Pitt

(ore 17.30 Cinema Ariston)

Lunedì 29 Agosto – Il ritratto de Duca – commedia tratta da una storia vera con Helen Mirren e Jim Broadbent

Martedì 30 Agosto – Elvis, di Baz Luhrmann

Mercoledì 31 Agosto – Esterno notte, parte II, di Marco Bellocchio

Giovedì 1 Settembre – Belfast – 6 candidature agli Oscar, di Kenneth Branagh

Fino al 18 Agosto spettacolo unico ore 21.15

Dal 22 Agosto spettacolo unico ore 21.00

Info pagina FB cinema teatro ariston

WA 3426991375 – Cinema Ariston 018541505

*****

MIGNON Chiavari

Venerdì 12 e sabato 13 agosto

La nuova scuola genovese

ore 21,30

Regia: Claudio Cabona – Italia, 2022 – 72′

Ci sono documentari che restano legati al luogo che raccontano e che quindi sono destinati a suscitare un interesse locale o poco più. Ce ne sono altri, e questo è il caso, che invece pur rimanendo decisamente ancorati a un territorio allargano lo sguardo sia sul piano orizzontale che su quello verticale. Quest’ultimo riguarda di fatto la Storia della canzone italiana che in Genova ha trovato alcuni degli innovatori riconosciuti e riconoscibili anche dalle nuove generazioni.

Cabona fa incontrare i rapper e con loro lo spettatore con persone come Vittorio De Scalzi, Giampiero Alloisio, Gian Franco Reverberi, Gino Paoli, Cristiano De André per parlare di ciò che quella ‘scuola’ (sulla cui definizione non c’è concordanza di vedute per il timore di congelare le emozioni nella suddivisione in docenti e allievi) ha significato per coloro che ne hanno fatto parte. Ne emerge che da quelle note e da quei versi sono nate opere che tuttora vivono e fungono da fonte di ispirazione. Anche quando sono ‘tristi’ (fulminante in proposito la risposta che Bruno Lauzi diede a chi gli chiedeva come mai scrivesse solo canzoni tristi: “Perché quando sono allegro esco”) sono di stimolo a chi, come i rapper, oggi vogliono continuare a raccontare la realtà senza edulcorazione come facevano Paoli, Tenco, De André. Il piano orizzontale è quello che da città come Milano, Bologna, Napoli e giustappunto Genova si estende a tutto il territorio nazionale.

da domenica 14 a mercoledì 17 agosto

Top Gun: Maverick

ore domenica 21,00 / da lunedi a mercoledi 16,30 – 21,00

Regia: Joseph Kosinski – Con: Tom Cruise, Miles Teller – USA, 2022 – 131′

A sessant’anni Pete “Maverick” Mitchell è ancora un ‘semplice’ officiale al servizio dell’aereonautica americana. Aveva tutto per diventare generale ma Mav se ne infischia delle stelle e dell’uniforme, preferisce essere un pilota collaudatore e superarsi a colpi di Mach. In ritiro in un hangar, tra ricordi gloriosi e ‘riparazioni’, è richiamato dai suoi superiori per addestrare una flotta che dovrà affrontare una missione ad alto rischio in territorio nemico: lo smantellamento di una base segreta di uranio. Tra i giovani allievi c’è Bradley Bradshaw, figlio di Goose, amico e copilota, morto accidentalmente anni primi durante un’esercitazione. La loro relazione fatica a decollare mentre i demoni tuonano come un F-14 e la missione incombe. Quella militare e quella formativa.

Giovedì 18 agosto riposo.

******

Rapallo non pervenuto

******

Santa Margherita Ligure non pervenuto

****

CINEMA Camogli (all’aperto, via Bettolo, 9; telefono 348 7146001)

Ore 21.30

Giovedì 11: Spencer

Domenica 14: Elvis

Martedì 16: Tre piani