Lavagna: la rinascita della Torta dei Fieschi - LevanteNews

In gran spolvero è stata presentata questa mattina nella sala consiliare del Municipio di Lavagna la 72^ edizione della Torta dei Fieschi. L’evento che tutta Lavagna aspetta si terrà il 14 agosto, come d’obbligo. Una rinascita al completo dopo due anni di fermo, o meglio di versione ridotta, causa covid. “Accanto alle tradizionali danze ci saranno elementi di novità, che concentreranno l’attenzione sulla Torta dei Fieschi”- spiega la coordinatrice dei gruppi Raffaella Albino – il grande corteo storico si svilupperà per le vie del centro fino ad arrivare a Piazza Vittorio Veneto.”

A questo punto ci sarà il taglio della Torta e l’esibizione dei diversi gruppi: i Musici e gli Sbandieratori dei Sestieri, i Cavalieri del Fiesco, “Le Gratiae d’Amore”, ma anche i Tamburini di Montepulciano e i Tamburi e Sbandieratori della Dama Castellana di Conegliano Veneto. Le tradizioni di bandiera di Toscana e Veneto in visita a Lavagna: uno spettacolo di musica, movimento e colore che culminerà con una sorpresa. Nei mesi scorsi, infatti, i ragazzi dei Sestieri hanno progettato e realizzato le nuove bandiere che verranno utilizzate per le esibizioni, riprendendo uno dei punti di forza del gruppo: i sei gonfaloni dei Sestieri, tuttora in uso, disegnati nei primi anni Cinquanta da Ivon Palazzolo, inventore della Torta e dei primi, splendidi abiti del corteo. Oltre a tutto questo ci sarà anche un momento ispirato a una canto della poetessa Elena Bono.

“Per due volte siamo caduti, per due volte ci siamo rialzati. Il 2020 e il 2021 ci hanno regalato comunque tantissime emozioni, che ci permettono oggi di apprezzare ancora di più questa festa tradizionale. La versione integrale di quest’anno è motivo di grande gioia, trattandosi dell’evento più importante della nostra città. E’ stata davvero importantissima la collaborazione con i gruppi. Speriamo di fare sempre di più”, afferma con giusto orgoglio la vicesindaco Elisa Covacci. “Il significato di questa emblematica manifestazione è promuovere il cuore del Tigullio”, chiosa Chiara Oneto., assessore alla Cultura

La Festa della Torta dei Fieschi e l’Addio do Fantin sono state scelte e selezionate per rappresentare Lavagna e Cogorno all’interno di un progetto di mappatura delle rievocazione storiche inserite all’interno di un progetto di mappature storiche dal Ministero della Cultura nel 2023. “Questo conferisce effettivamente un riconoscimento di valore perchè tutelano valori di tradizione, cultura e storia” commenta ancora la Albino.

Ad impersonare Opizzo Fieschi e Bianca de’ Bianchi Mario Canale e Gaia Malosetti, entrambe ventisett’enni e, non occorre neppure dirlo, lavagnesi doc. Mario è impiegato nell’azienda familiare che si occupa di riparazioni in ambito nautico, Gaia laureata in economia aziendale, attualmente impegnata nel praticantato per una società di commercialisti. entrambi al debutto: Mario dichiara di essere rimasto sconcertato tanto da che gli è venuto da ridere, Gaia invece è una “veterana” delle esibizioni, fin dall’età di cinque anni come damina per poi proseguire come ancella, damigella e capitana. “Essere eletta quest’anno è stato un evento tanto inaspettato quanto bellissimo, un vero colpo!”, ci dice visibilmente emozionata.

Foto n.1 Opizzo (Mario) e Bianca (Gaia)

Foto n.2 Sbandieratori

Foto n.3 Le Gratiae d’Amore