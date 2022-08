Covid: c'è un decesso a Sestri (9 agosto). 110 i contagi in Asl4 - LevanteNews

Nel bollettino odierno con i dati Covid del flusso Alisa-ministero nella Asl4 sono 50 i nuovi contagi e 18 gli ospedalizzati.

In Liguria con 1.164 in più, giungono a 2.548.581 i tamponi molecolari effettuati, mentre sono 3.495.509 i tamponi antigenici rapidi (5.229). Il totale dei casi positivi è 546.489 (+1005), mentre gli attuali sono 15.891 (-520).

Sono 361 (-31) i ricoverati in ospedale di cui 5 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 13.860 (-650) persone mentre i guariti sono 525.117 (1.520). I decessi sono 5481.

CORONAVIRUS, REPORT POSITIVI SARS COV-2 RICOVERATI 10/08/2022

34% Pazienti ricoverati positivi a sars-cov2, con forme medie o gravi per cause covid-19 correlate

66% Pazienti positivi a sars-cov2, con forme asintomatiche o con sintomi lievi, ricoverati per altre cause cliniche non correlate a covid 19