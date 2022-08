Chiavari: "Pensionamento dipendenti, un abisso tra Di Capua e Messuti" - LevanteNews

Da Silvia Garibaldi consigliere comunale Chiavari

Ho protocollato una interrogazione al Segretario generale che riguarda la istituzione dell’area delle posizioni organizzative nel personale del Comune di Chiavari. Dopo l’annuncio di oggi a proposito dell’assunzione del “superdirigente”, ho esaminato le delibere di giunta che man mano avevo scaricato dall’albo pretorio e mi sono nate diverse perplessità.

Appena entrata in carica, la Giunta Messuti ,ha messo mano al personale con provvedimenti che io giudico poco opportuni.

In barba alla dichiarata continuità con la amministrazione Di Capua, l’assessore al bilancio e personale Michela Canepa Di Capua e la giunta, hanno approvato la delibere 107 e 108 per la istituzione dell’area delle posizioni organizzative.

La questione si era già posta ad inizio mandato scorso e, proprio Di Capua, aveva ascoltato le istanze del personale ed evitato tale provvedimento, dichiarandolo in maniera esplicita, se ben ricordo.

Ho chiesto chiarimenti su come si intende coprire l’aumento che sarà dato al personale non dirigente che assumerà tali posizioni. Si parla mi pare di risparmi dovuti alla non sostituzione di un dirigente che sarebbero impiegati a tal fine ed io mi chiedo se sia possibile un travaso tra somme relative ad incarichi dirigenziali e non, vista la distinzione tra i fondi di impiegati e dirigenti.

Mi lascia perplessa che si rinunci ad avere due dirigenti a tempo indeterminato per coprire urbanistica, edilizia privata, manutenzioni, nettezza urbana, grandi opere, organizzazione grandi eventi, lavori pubblici e per coprire tali mansioni si prenda un unico dirigente a tempo determinato e gli si affianchino 4 impiegati istituendo forse per loro le 4 posizioni organizzative. Le aree sono ampie e dubito possano essere coperte da un unico dirigente anche se assistito.

Il Comune di Chiavari è sempre stato virtuoso in quanto a numero di dirigenti che è sempre stato congruo e non esagerato. Ritengo che diminuirlo, senza poi tra l’altro risparmiare visto che i soldi saranno solo spostati su altri impiegati, sia rischioso visto l’avvento dei fondi del PNNR che richiederà figure di esperienza e rapidità nella istruzione e firma delle pratiche.

Il rischio a mio parere, è che succeda che rimanendo sotto organico, tornasse in auge il “patto di stabilità” ed il blocco delle assunzioni, non si possa porre rimedio in futuro pur ritenendolo opportuno.

Approfondendo i vari temi, ho inoltre notato una delibera che è stata adottata da pochissimi comuni in Italia, almeno per quanto mi risulta, e cioè la delibera di giunta 102 “Approvazione dei criteri applicativi della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti del Comune di Chiavari”. Se ho ben capito, in forza di questo provvedimento quando un impiegato raggiunge età e anzianità che permettono di andare in pensione il Comune lo pensiona unilateralmente. Sebbene sono favorevole al ricambio generazionale penso che occorra a volte anche fare tesoro dell’esperienza, ed in passato alcune figure hanno rimandato il loro pensionamento proprio per passare le consegne e formare coloro che avevano meno esperienza.