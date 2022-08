Calcio/ Entella, Matteazzi: “Merkaj è un giocatore per noi incedibile” - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Il dg Matteo Matteazzi scende in campo. E lo fa per fare il punto della situazione sul mercato. “Vorrei partire dalle voci sul nostro attaccante Merkaj. Per quanto riguarda Silvio la situazione è molto chiara: si tratta di un giocatore per noi incedibile. Circolano voci, probabilmente messe in giro dai procuratori, che hanno riguardato anche il Perugia, ma il presidente Gozzi e Santopadre sono molto amici e proprio nei giorni scorsi il nostro Pres ha ribadito al numero uno del club umbro, che ne ha preso atto, l’incedibilità del calciatore”.

Il mercato ha portato sino ad oggi nove nuove pedine alla corte di mister Volpe: “È stata una sessione di mercato molto vivace nella quale abbiamo fatto molti movimenti. Tutti i giocatori che sono andati via sono stati prontamente sostituiti. Crediamo di aver allestito una rosa competitiva in grado di migliorare il percorso intrapreso lo scorso anno. Abbiamo cercato di alzare il livello qualitativo della rosa mantenendo l’ossatura costruita in quest’ultima stagione. Abbiamo portato a Chiavari giocatori importanti sotto il profilo tecnico e umano, per noi infatti il gruppo ha un’importanza strategica fondamentale per cercare di raggiungere i nostri obiettivi. Penso a un giocatore importante come Zamparo che va a completare il nostro reparto e ci consente di avere un interprete con caratteristiche uniche. È stata un’operazione importante, siamo molto soddisfatti di essere riusciti a chiudere questa operazione che ha permesso all’Entella, al giocatore e alla Reggiana di ottenere il massimo”.