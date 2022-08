Bogliasco: venerdì 12 agosto Alessandro Bianchi in "The Speech" - LevanteNews

Dalla Pro Loco Bogliasco

Venerdì 12 agosto alle 21:30 a Bogliasco, in piazza XXVI Aprile, il comico Alessandro Bianchi sarà il protagonista dello spettacolo “The Speech – Il Discorso”, una serata di risate per tutti. Lo spettacolo sarà gratuito, organizzato da Pro Loco Bogliasco con il patrocinio del Comune di Bogliasco.

The Speech – Il Discorso è un’apnea comica di sessanta minuti, in cui il pubblico partecipa attivamente al disagio di un politico in balia del cinico umorismo del suo traduttore. Scritto da Alessandro Bianchi e Paolo Serra che ne cura anche la regia, lo spettacolo porta in scena tutto il ritmo e l’abilità di trasformismo dell’attore e comico Alessandro Bianchi.

Pro Loco Bogliasco ringrazia Alessandro Bianchi che non è nuovo al pubblico bogliaschino e che sarà uno dei volti della campagna di abbonamenti dell’associazione di promozione turistica.