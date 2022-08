Bogliasco: dal 18 agosto riapre l'ambulatorio per i prelievi - LevanteNews

Dal comune di Bogliasco

Riapre l’ambulatorio per i prelievi del sangue a Bogliasco! A partire da giovedì 18 agosto, presso l’ambulatorio dei medici di medicina generale in via Mazzini 36, riprenderà l’attività prelievistica di Asl3.

L’ambulatorio sarà attivo ogni giovedì ad accesso diretto: i prelievi saranno effettuati dalle 7:30 alle 9:30, i referti saranno consegnati dalle 10 alle 12. Presso l’ambulatorio sarà sempre presente un medico di medicina generale, già in studio per la sua attività di medicina primaria.

Un ritorno atteso e fondamentale per il paese per il quale ringraziamo la direzione sanitaria di Asl3 e il distretto sociosanitario 13.