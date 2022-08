Val d'Aveto: settimana ferragostana scoppiettante, numerose le attività in programma - LevanteNews

Da Ospitalità Diffusa Valli Parco dell’Aveto

Siete pronti per un Ferragosto scoppiettante? Questa settimana entriamo nel vivo della stagione con tante attività in tutti i borghi delle nostre Valli. A Conscenti in Val Graveglia martedì 9 appuntamento con una nuova replica della commedia dialettale Giacumin bellu e fantin messa in scena dalla compagnia teatrale I Ruspanti mentre mercoledì 10 si celebrerà la festa patronale di San Lorenzo con musica e tante proposte gastronomiche dei ristoratori locali.

A Malga Zanoni mercoledì 10 è in programma una bella escursione gratuita alle faggete e ruscelli dell’Alta Val Penna, riservata agli ospiti che pernotteranno al Rifugio (info: tel. 345 0225175). A Ferragosto invece l’appuntamento è in loc. Giaiette (Borzonasca) con asado, baciocca e altre specialità locali e musica dal vivo al Green Riviera (prenotazioni: tel. 335 6755442 – 345 3504310). Altri eventi a Borzonasca: sabato 13 si terrà il Carnevale estivo presso il piazzale delle Scuole del paese, e a Ferragosto festa anche a Prato Sopralacroce, con la musica di William Band e il menu di Un Angolo di Recco.

Saliamo verso la Val d’Aveto per fermarci a Villa Cella (Rezzoaglio), dove per la sera di San Lorenzo è in programma una cena all’agriturismo del borgo, seguita da una passeggiata sotto le stelle (prenotazioni: tel. 348 91101010 – 347 2924934). Nel capoluogo invece ci aspetta l’aperitivo sotto le stelle al Liquorificio Fabbrizii. Sarà invece un aperitivo “acustico” quello di sabato 13 agosto quando nel giardino del Liquorificio si esibirà il duo Emanuele&Alice.

E tantissime sono gli eventi in programma a Rezzoaglio e nelle sue frazioni:

ad Alpepiana giovedì 11 serata in musica dedicata ai due grandi “Lucio” della musica italiana; martedì 16 invece Festa di San Rocco con serata danzante

a Rezzoaglio domenica 14 gara di bocce a terne, memorial Stefano Chiappe

a Ertola domenica 14 tradizionale festa campestre con S. Messa al Prato

a Villanoce a Ferragosto torneo serale di calciobalilla a coppie fisse mentre martedì 16 si celebrerà la Festa patronale di S. Rocco con animazione per bambini e serata in musica

Straordinari per il Museo del Bosco al Lago delle Lame, che resterà aperto dal venerdì al giorno di Ferragosto.

A Santo Stefano d’Aveto prendono il via oggi le Miniolimpiadi che vedranno impegnati fino al 19 agosto bambini di tutte le età mentre il weekend sarà animato da sagre e feste. Mercoledì tradizionale appuntamento con il concerto della notte di San Lorenzo a Rocca d’Aveto, eseguito dalla Banda del Complesso musicale di Santo Stefano.



E poi si prosegue venerdì 12 con il Giro delle piazze del Coro La Contrada e con i tre giorni del Val d’Aveto Beer Festival. Inizierà il 12 agosto anche la Festa patronale di Allegrezze che avrà il suo culmine il giorno di Ferragosto, mentre mercoledì 17 torna la sagra itinerante di Amborzasco.



Venerdì 12 si terrà anche il primo dei tre appuntamenti previsti per il mese di agosto con gli Asinelli dell’Azienda Agricola La Ghianda: un pomeriggio indimenticabile per i più piccoli, con prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio IAT (Tel. 0185 88 046). Per gli appassionati di trekking le Guide Meraviglie d’Aveto propongono un’escursione al Monte Penna attraverso la sua ombrosa foresta (info e prenotazioni: tel. 349 6446635).