Sestri: con Auser "Materiali sonori" e “Storie di mare e di pesca” - LevanteNews

Da Progetto Arte

Il Progetto Arte non va in vacanza e propone due nuove piacevoli attività: il laboratorio musicale “Materiali sonori” e “Storie di mare e di pesca” una giornata a tu per tu con il mondo della pesca e della marineria.

Il laboratorio “Materiali sonori” sarà curato dalla musicoterapeuta Anna Merione e consisterà in un percorso di esplorazione timbrica di manufatti in argilla realizzati nei laboratori di ceramica condotti da Daniela Mangini. Così spiega Merione: “Perchè, per chi non lo sapesse… anche la ceramica suona! Scopriremo insieme come far suonare gli oggetti in ceramica, quanti tipi di suoni è possibile ottenere e quali sono quelli più suggestivi e interessanti. Useremo questa esperienza per scoprire la musica “contemporanea” del ‘900 ed esplorare anche la musica elettronica. Infine useremo alcuni pezzi in ceramica per realizzare in gruppo un ‘mobile sonoro’ e sperimenteremo i suoni elettronici per creare insieme un brano in stile informale che ci rappresenti”.

Il laboratorio inizierà il giorno 7 Settembre e sarà strutturato in 6 incontri, che si svolgeranno con cadenza settimanale, al mercoledì dalle 15.00 alle 16.30, presso il salone dell’Auser Tigullio di Sestri Levante – Via XX Settembre 33. I posti disponibili sono 8.

La seconda proposta si chiama “Storie di mare e di pesca” e sarà un’attività stimolante e istruttiva, curata da Luigi Sartor, pescatore professionista, nata dal progetto “Pescaimparo”, in cui toccare con mano reti e nasse per capire come si sono evoluti gli strumenti della piccola pesca, quali sono le specie locali, quando si pescano e come si consumano. L’attività si terrà a Sestri Levante presso la Baia delle Favole, zona Caladda, il giorno 30 Agosto, dalle ore 18 fino alle 20 circa. I posti in questo caso sono 15.

Per iscrizioni e ulteriori informazioni i contatti utili sono: Caterina Marrone responsabile del progetto caterina.marrone@gruppotassano.it, tel. 0185.16.37.400.

I costi saranno sostenuti dal Progetto Arte.

Il progetto A.R.T.E. è promosso da Regione Liguria tramite bando Abilità al plurale 2 e individua tra i propri destinatari nell’ambito dell’Area 1 – disabilità fisica, psichica e sensoriale e il coinvolgimento diretto, attraverso varie attività culturali, di circa 80 persone adulte con disabilità anche acquisita.