'Santa': torna la rassegna "Estate con le Stelle" - LevanteNews

Dal Comune di Santa Margherita Ligure

Torna la rassegna culturale Estate con le stelle a cura dell’Associazione culturale Kòres e organizzata dai Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure.

Nove incontri – sette a Villa Durazzo di Santa Margherita Ligure, uno a San Michele di Pagana e uno a Portofino – per parlare di fisica, astronomia, ricerca insieme a scienziati, scrittori, divulgatori. La manifestazione è rivolta a tutti e si pone l’obiettivo di unire l’intrattenimento al rigore scientifico.

Si comincia giovedì 11 agosto, tensostruttura di Villa Durazzo, ore 18:00, con la conferenza dell’astrofisica dell’Inaf di Milano Patrizia Caraveo dal titolo L’astronomia non è solo luce. Nuovi messaggeri aprono nuove finestre sul Cosmo.

Patrizia Caraveo si è laureata in Fisica all’Università di Milano nel 1977. Dopo un periodo all’estero, è approdata all’Istituto di Fisica Cosmica del Cnr di Milano, poi confluito nell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). Dal 2002 è Dirigente di Ricerca ed è attualmente Direttore dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano.

Ha collaborato a diverse missioni spaziali internazionali dedicate all’astrofisica delle alte energie a cominciare dalla missione europea COS-B. Attualmente è coinvolta nella missione europea Integral, nella missione della Nasa Swift, nella missione italiana Agile e nella missione Nasa Fermi, tutte in orbita e pienamente operative. Rappresenta Inaf nella collaborazione internazionale per la progettazione, costruzione e gestione del Cherenkov Telescope Array (Cta).

Le altre date

Martedì 16 agosto presentazione del libro di divulgazione scientifica per ragazzi di Paolo Fizzarotti e Giovanni Mucci dal titolo Eroi interstellari. Storia, ritratti e curiosità sulla conquista dello spazio”. Casa Editrice L’Orto della Cultura. Conduce l’incontro il giornalista Antonio Lo Campo. (Tensostruttura di Villa Durazzo, ore 18:00)

Martedì 23 agosto conferenza su Pianeti, nebule e gattopardi. L’Astronomia ai tempi del Principe Fabrizio Tomasi di Lampedusa di Alba Zanini, fisico nucleare Infn Torino e di Enrica Melossi, editor. (Tensostruttura di Villa Durazzo, ore 18:00)

Sabato 27 agosto conferenza su “Le immagini del James Webb Telescope. Esplorare le origini per capire l’evoluzione e la fine del nostro universo”. Alba Zanini, fisico nucleare Infn Torino, dialoga con don Federico Pichetto, a San Michele di Pagana, sul sagrato della chiesa parrocchiale alle ore 21:30.

Mercoledì 31 agosto conferenza su La missione spaziale jem-euso. A caccia di raggi cosmici, onde gravitazionali, detriti spaziali di Marta Bianciotto, astrofisica Infn Torino.(Tensostruttura di Villa Durazzo, ore 18:00)

Giovedì 1 settembre La missione su Marte”, conferenza di Antonietta Perino, Thales Alenia. (Tensostruttura di Villa Durazzo, ore 18:00)

Sabato 3 settembre incontro con l’autore Giorgio Ficara e presentazione del suo volume “Riviera” (Edizioni Archinto), a Portofino, Castello Brown alle ore 18:00.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero sino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare allo 0185 205453