'Santa': la grande festa di San Lorenzo della Costa - LevanteNews

Solennità di San Lorenzo e festa patronale, domami mercoledì 10 agosto, nell’omonima località collinare con vista mare di San Lorenzo della Costa.

Innanzitutto i riti religiosi con la messa solenne, alle 10.30, presieduta dal vescovo diocesano monsignor Giampio Devasini; i canti saranno eseguiti dalla Cantoria parrocchiale. Alle 21 vespro e solenne processione (con interruzione del traffico sulla via Aurelia già annunciata da giorni con vistosi cartelli). L’Arca di San Lorenzo sarà accompagnata dalla Filarmonica Colombo e dai Crocifissi delle confraternite del Suffragio e Morte di San Lorenzo della Costa e della Santissima Annunziata di Ruta e dalla filarmonica Colombo.

Gli stand gastronomici saranno aperti, a partire dalle 19:30, proseguono l’attività oggi martedì 9 e domani mercoledì 10 agosto. Questa sera serata danzante con Enrico Roseto e gli ospiti Magnoli e Parpaiola; domani mercoledì 10 con Dj Luca Angiolini.

Mercoledì 10 agosto alle 12 sparata di mortaretti, alle 22:30 circa storica sparata di mortaretti a terra e, a seguire, spettacolo pirotecnico.

Sul sagrato della chiesa sarà in funzione una ricca pesca di beneficenza. Prevista l’apertura annuale della mostra mercato artigianale in favore delle missioni; i progetti che vengono seguiti sono quello della Tanzania, per un pasto al giorno, dell’Uganda, per la scolarizzazione, e di Santa Margherita Ligure, per un aiuto concreto sul territorio.