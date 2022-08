'Santa': festa di San Lorenzo, bus gratuito dalle 18.00 all'1,00 - LevanteNews

Dal Comune di Santa Margherita Ligure

In vista della festa patronale di San Lorenzo della Costa, mercoledì 10 agosto, il Comune di Santa Margherita Ligure mette a disposizione un bus navetta gratuito, che collegherà, sia all’andata sia al ritorno, piazza Vittorio Veneto sul lungomare con il bivio con l’Aurelia a San Lorenzo.

Per consentire a residenti e ospiti di recarsi alla festa, la navetta sarà in servizio dalle 18:10 all’1 di notte, con partenze ogni 20 minuti circa. La Statale 1 Aurelia verrà chiusa al traffico, a San Lorenzo, dalle 20:45 alle 22:45 per consentire il passaggio della processione. In questa fascia oraria sarà bloccato l’accesso sull’Aurelia anche da tutte le vie laterali