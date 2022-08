'Santa': Bioetica Festival il 27 e 28 agosto - LevanteNews

Da Maria Galasso, Direttivo Istituto Italiano di Bioetica

Bioetica Festival a Santa Margherita Ligure sabato 27 e domenica 28 agosto a Villa Durazzo e all’Anfiteatro Bindi. Ingresso libero.

In particolare evidenziamo la mostra d’arte di Cecilia Ravera Oneto, nostra artista ligure, conosciuta a livello nazionale.che si potrà visitare a Villa Durazzo. Mancata nel 2002 testimonia e anticipa alcune tra le principali tematiche dell’Istituto Italiano di Bioetica, come la salvaguardia della Natura, dell’Ambiente, della Salute. Le fabbriche avvolte nel fumo da lei rappresentate trovavano risposta nella nascita del glicine, della natura, che lei amava per i suoi Colori di Vita.

