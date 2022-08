Recco: domani "Secondo Imbrunire" concerto per pianoforte di Angelo Privitera - LevanteNews

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

C’è ancora tempo fino a domani alle ore 12, per prenotare il posto a sedere per “Secondo Imbrunire” il concerto per pianoforte di Angelo Privitera in programma nella notte di San Lorenzo sulla Rotonda Baden Powell, appuntamento nell’ambito “E-20/22”, la rassegna organizzata dall’Amministrazione comunale, con ingresso gratuito (ore 21.30). Un’occasione imperdibile per ascoltare brani originali, arrangiati in forma inedita, da Battiato a Morricone, dai Genesis ai Queen, e tante altre sorprese in musica.

E’ possibile prenotare per avere certezza del posto a sedere sul sito www.comune.recco.ge.it al numero whatsapp 3348754058 o via mail servizi@prolocorecco.it.

“Un grande ringraziamento, a nome della città, ad Angelo Privitera per questo concerto. Il direttore artistico degli eventi musicali recchesi che, con la consueta generosità, si esibirà sulla rotonda Baden Powell, una delle nostre terrazze sul mare. L’obiettivo dei nostri eventi è quello di promuovere il territorio e rilanciare i valori fondamentali della nostra rassegna: condivisione, passione della musica, valorizzazione delle nostre tipicità” commenta il sindaco di Recco Carlo Gandolfo.