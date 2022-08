RASSEGNA STAMPA. Due temporali e grandinate sparse - LevanteNews

Oggi, martedì 9 agosto, auguri a Teresa. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Proverbi: “Amante non sia chi coraggio non ha”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX (Omettiamo notizie di intrattenimento, tempo libero e sport in genere pubblicate dal cartaceo nelle pagine dedicate). Tempo: due temprali in un giorno e grandinate sparse, minime in discesa, Turismo: alberghi con un Ferragosto da record (un tormentone ndr).

Sestri Levante: Vento di mare spegne trenta candeline. Chiavari: “L’ex vicesindaco Giovanni Scuderi, colpito da un malore mortale al volante, investe ciclista 92enne che muore”; “Un turista di Como il ciclista morto”; “Scuderi, un uomo pacato e per bene”. Chiavari: Giardini e Orecchia chiedono chiarezza sul Cantero.

===

Recco: San Rocco e Sagra del fuoco: sì alle sparate nel torrente. Recco: Bernini e la cucina ligure star in Arabia Saudita.

===