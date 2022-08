Rapallo: Festival Valle Christi due grandi concerti - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Festival di Valle Christi

Festival Valle Christi

Giovedì 11 agosto ore 21.30: “Zorro” – Tinissima Quartet – Concerto Jazz con: Francesco Bearzatti (sax-clarinetto); Giovanni Falzone (tromba); Danilo Gallo (basso); Zeno De Rossi (batteria).

Francesco Bearzatti, straripante agitatore della scena jazz italiana ed europea, con la band Tinissima Quartet utilizza la non tanto consueta formula “pianoless” sax, tromba più contrabbasso e batteria. Con l’album“Zorro”, nel centenario della creazione di Zorro, il concerto è una favolosa Suite in cui trovano posto grandi temi di respiro cinematografico Interludi romantici, ampi paesaggi e inseguimenti movimentati. Insomma, Zorro. Narratore innamorato delle parole e capace di prodigiose innovazioni, straniero sempre eppure profondamente italiano, musicista all’eterna ricerca dell’altro, attirato irresistibilmente dai processi rivoluzionari purché liberi e mutevoli e non rigidi. Perfetto ritratto di Bearzatti.

Venerdì 12 ore 21.30: “L’Histoire du soldat”. Stravinsky-Ramuz. Regia e Musicattore: Luigi Maio. Versione per Trio: Filippo Bogdanovic (violino); (Valeria Serangeli (clarinetto); Federico Manca (pianoforte).

Nominato Rappresentante in Italia della Fondation Igor Stravinsky dalla sua Presidente Marie Stravinsky, bisnipote del grande compositore russo, il Musicattore® Luigi Maio è considerato il massimo interprete dell’Histoire du Soldat.

Grazie alle straordinarie doti trasformistiche, Maio si fa letteralmente in quattro per interpretare il Soldato, il Diavolo, il Narratore e la Principessa, esplicitando il tema del Doppio alla “Jekyll & Hyde” attraverso un vero e proprio one man show, mutando voce, mimica e costumi nell’idea originaria – e finora mai realizzata – di Stravinsky e Ramuz. Luigi Maio dialoga in scena con le note di un giovane trio coinvolgendo i musicisti nell’azione teatrale e intrecciando note e parole in un magico fuoco di fila. Dalla Scala di Milano al Petruzzelli di Bari, dal Carlo Felice di Genova all’Argentina di Roma, da Oporto a Londra, dal Festival di Ravello al Martha Argerich Festival di Amburgo, in tournée scaligera a Cipro, protagonista delle celebrazioni del Centenario dell’Histoire a Ginevra (dove ha recitato il testo nell’originale francese sotto l’egida della Fondation IS), Maio porta in scena il suo cavallo di battaglia in una edizione che ha ricevuto il Premio dei Critici di Teatro e il riconoscimento del CISI (Centro Internazionale di Studi Italiani). In occasione del Cinquantenario dalla morte di Stravinsky Maio ci offre uno spettacolo fresco e divertente, agile, emblematico semplice e profondo, un capolavoro senza tempo che l’estro poliedrico del Musicattore rende accessibile a tutte le età.

Biglietteria.

Valle Christi – Posto non numerato. Biglietto unico € 20

Villa Tigullio – Concerto-evento del 14 agosto biglietto unico € 25- Posto non numerato

Vendita biglietti e apertura cancelli dalle ore 20.30 prima di ogni spettacolo

Si consiglia al pubblico abbigliamento comodo e caldo. Si consiglia inoltre l’uso della mascherina durante la coda in biglietteria.

Prevendita biglietti: Libreria Agorà, ia Milite Ignoto 22 – Rapallo tel. 0185-234288