Portofino: sentiero delle Gave, a gennaio il processo - LevanteNews

Notte tra il 29 e 30 ottobre 2018, una mareggiata con onde alte 10,30 metri fa crollare la strada 227 che collega Santa Margherita Ligure e Portofino. Mai accaduto in un secolo. Occorre ripristinare la viabilità tra i due centri sia pure in maniera provvisoria per consentire lo spostamento dei pendolari che non può ancora avvenire via mare. Nessun sentiero da costruire perché c’è già quello di Nozarego in Comune di Santa Margherita Ligure che può essere utilizzato, eliminando alcune barriere e colmando qualche buca. Occorre agire in fretta e in quelle drammatiche condizioni che hjanno causato danni enormi, nessuno pensa di attivare la macchina burocratica. Anche per i tempi richiesti dalla burocrazia.

Il 23 gennaio il sindaco di Portofino Matteo Viacava e il titolare dell’impresa che modificò il sentiero per consentire il transito in scooter dovrà rispondere, a quanto pare, non dei cambiamenti apportati provvisoriamente al sentiero come denunciato dagli ambientalisti, ma perché – riferisce l’Ansa – quelle modifiche (poi rimosse) “vennero realizzate senza la preventiva autorizzazione paesaggistica e in assenza del preventivo nulla osta dell’Ente parco di Portofino”.