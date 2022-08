Da stamattina alle 6.30 vigili del fuoco di Chiavari e volontari della protezione civile sono in Val Graveglia, località Castagnola, per un incendio sviluppatosi in una zona impervia. Al lavoro anche un elicottero. A coordinare le operazioni un Direttore opere spegnimento (Dos). Il fuoco è stato circoscritto, ma la zona non è stata bonificata; vigili del fuoco e volontari resteranno sul posto tutta la notte per monitorare la situazione.