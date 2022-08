Levanto: Festival Paganiniano con clarinetto, violoncello, pianoforte - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Festival

Secondo appuntamento del Festival, nel meraviglioso Borgo di Levanto. Giovedì 11 agosto, ore 21.00 andrà in scena un trio: Glavina, Bellinzona, Bottaro, rispettivamente, violoncello, clarinetto e pianoforte.

Giulio Glavina si è diplomato con il massimo dei voti presso il Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova. Vincitore di diverse borse di studio, ha suonato come primo violoncello nell’Orchestra Giovanile Italiana e nell’Orchestra della Comunità Europea, esibendosi in importanti teatri europei. Ha effettuato vari concerti da solista con orchestra ed con altre formazioni cameristiche, con cui è stato invitato ad esibirsi per diverse associazioni concertistiche. Nel 1997 ha eseguito per lo storico Hobsbawm la “Suite per cello e Jazz Piano Trio” di Claude Bolling al Teatro Carlo Felice di Genova, riscuotendo un vivo e caloroso consenso di pubblico e di critica. Ha al suo attivo diverse importanti registrazioni.

Mauro Luca Bellinzona si diploma al Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova con Agostino Damele e prosegue gli studi a Milano con Paolo Budini e a Siena dll’89 al ’92 con Giuseppe Garbarino nei Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento dell’Accademia Musicale Chigiana. 1° Premio Assoluto al Concorso Internazionale di Musica “Città di Stresa”. L’attività concertistica si sviluppa con diverse orchestre da camera ed enti lirico-sinfonici. Più volte solista con orchestra. La sua predilezione per la musica da camera lo porta a collaborare con diversi ensemble e con altre formazioni da camera, suonando assiduamente in teatri ed enti italiani ed esteri. Vincitore di diverse borse di studio, ha suonato come primo violoncello nell’Orchestra Giovanile Italiana e nell’Orchestra della Comunità Europea, esibendosi in importanti teatri europei. Ha al suo attivo diverse importanti registrazioni.

Guido Bottaro, svolge i suoi studi musicali presso il Conservatorio della città diplomandosi a soli 19 anni con il massimo dei voti e la lode. Studente presso la Scuola di Musica di Fiesole prima, “Diplome Supérieur d’Exécution” all’Ecole Normale “Alfred Cortot” di Parigi. Ha suonato nella prestigiosa “Salle Cortot” per la Société Chopin di Parigi; è stato invitato al Festival di Mannheim, al Festival di Venezia, a Leiden in Olanda. Tra le sue ultime apparizioni in pubblico è di rilievo il Concerto tenuto presso il Teatro Carlo Felice di Genova nel marzo 2000 come Solista con Orchestra..

Per questo concerto eseguiranno: L.van Beethoven Trio n. 4 Op. 11 in Si bemolle Maggiore (“Gassenhauer” Allegro con brio Adagio Tema con Variazioni) Trio n. 8 Op. 38 in Mi bemolle Maggiore (Adagio. Allegro con brio Adagio cantabile Tempo di Menuetto Andante. Tema con variazioni Scherzo (Allegro molto e vivace) Andante con moto, alla marcia. Presto). Il costo del biglietto è di euro 10,00.

La manifestazione è ideata e organizzata da Società dei Concerti ETS con il contributo di Regione Liguria, Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2022, Comune di Carro, oltre alla collaborazione di Comune e Provincia della Spezia, assieme a tutti i comuni aderenti all’iniziativa, e dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano.