Lettere/ I fratelli Sangiovanni, "Innamorati di Rapallo" - LevanteNews

Da Anton Carlo Ginevra

Non solo edilizia, ma sviluppo economico, turistico ed occupazionale. Credo di interpretare il pensiero di molti nell’affermare che l’impegno della Famiglia Sangiovanni (Francesco, Maria Rosaria e Domenico – i tre fratelli) a Rapallo ha contribuito, unitamente ad altri imprenditori, ad una crescita dell’intera economia cittadina e ad un miglioramento della sua capacità attrattiva. Io, abituale ospite lombardo, ho notato prima con incredulità, poi stupore e interesse la crescita della cittadina.

Grazie alla loro visione da industriali, infatti, sono state messe in opera e avviate azioni di recupero di siti degradati e per anni abbandonati, riportando gli stessi agli antichi splendori senza nuovo consumo di suolo e senza nuova cementificazione o “rapalizzazione”. È stato così consentito , tra l’altro, l’avvio da parte dell’Amministrazione pubblica di importanti opere nell’interesse dei cittadini di ogni fascia sociale e delle relative attività economiche. È il caso dell’ex Auxilium, ora Regina Palace, del Grand’Hotel Savoia, della fatiscente struttura Borgo Pomaro di San Michele, dell’Hotel Riviera, dell’Hotel Miramare, di Villa Porticciolo (in concessione) e Villa Riva….per citarne alcuni.

L’impegno del Gruppo, inoltre , non è stato caratterizzato dalla “politica predatoria del mordi e fuggi”, bensì da un coinvolgimento diretto dei Sangiovanni nelle attività di gestione, prendendosene i rischi, specialmente nelle strutture turistico/ricettive in grado di innalzare l’appeal della Città con l’organizzazione di cerimonie ed eventi che hanno assunto anche il carattere dell’ internazionalità. L’impegno a tutto tondo del Gruppo, infine, ha consentito la crescita occupazionale della città, l’impiego e la crescita di studi professionali cittadini e un grande indotto per altre categorie commerciali. L’esperienza positiva sino ad ora condotta, ha dimostrato come una politica di apertura a nuovi investitori, nel rispetto delle regole, condotta dell’attuale Amministrazione di Rapallo, guidata dal Sindaco Bagnasco e da abili e accorti colleghi e collaboratori dell’intera maggioranza, ha contribuito allo sviluppo di ampi comparti dell’economia cittadina e a creare nuova occupazione, che continuerà nel tempo.

Che dire, poi, della brillante idea di nominare l’Assessora alla Gentilezza (Antonella Aonzo) e al decoro urbano (Elisabetta Lai)! “Innamorati di Rapallo” potrebbe essere un nuovo riconoscimento del Consiglio Comunale, guidato da Mentore Campodonico, da attribuire a quegli imprenditori che hanno scelto Rapallo per investimenti duraturi e per lunghi soggiorni.