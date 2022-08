Alle 16,30 a Cicagna richiesta di soccorso per una persona, non meglio indicata. All’arrivo del medico, con la Croce Rossa di Cicagna, la patologia di cui soffriva il paziente non veniva identificata, forse per l’impossibilità del paziente di spiegarne i sintomi. La persona improvvisamente moriva. Il caso è stato segnalato ai carabinieri. La salma sarebbe a disposizione dell’autorità giudiziaria; possibile l’autopsia per capire i motivi che hanno generato il malessere.