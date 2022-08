Chiavari: esperimento all'Economica, feste familiari in giardino - LevanteNews

Nei giorni scorsi la Società Economica di Chiavari ha svolto un’iniziativa a scopo sperimentale: noleggiare il “giardino dei lettori”, luogo in genere dedicato alla lettura e ad incontri culturali, per iniziative e feste familiari. Ovviamente non al primo venuto e per motivi ritenuti compatibili.

Margherita Casaretto, assessore al Patrimonio della Società Economica spiega: “E’ stato un esperimento positivo. Anche se sotto il sole per evitare la musica serale che avrebbe potuto infastidire i vicini. Si è trattato di un compleanno. Ora valuteremo se proseguire o meno. Dobbiamo puntare innanzitutto sulla sicurezza, eliminando

alcuni possibili presunti pericoli, specialmente per i bambini; anche se gli stessi potrebbero fruire di un’altrta area. L’idea comunque è piaciuta e l’esperimento è stato certamente positivo”

Un’area che potrà diventare punto di riferimento per feste e contribuire economicamente alle molte iniziative organizzate dalla Società.