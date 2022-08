Cogorno: torna L'Addio do Fantin; diverse le novità - LevanteNews

È stata presentata oggi presso il Municipio di Cogorno la tradizionale Festa fliscana che si celebra ogni anno. l’Addio do Fantin. Ad illustrare il programma, che accanto alle consuete manifestazioni ne aggiunge di nuove, Marco Raffa organizzatore, e la vicensindaco Enrica Sommariva.

Venerdì 12 si terrà la Rappresentazione “Medioevo nel borgo”, che vedrà la Basilica dei Fieschi, luogo del cuore del Fai “fare” un salto indietro nel tempo e trasformare lo spazio monumentale della basilica trecentesca voluta dai Papi Fieschi e la cornice di palazzi che la circondano in un antico borgo medievale con artigiani, mercanti, giullari. Il 13 il tanto atteso Addio do Fantin: qui la novità consisterà in figure e personaggi (tra cui i sapienti maestri ardesiaci) legati alla costruzione della terra; “mi ha ispirato la lettura del libro ‘I pilastri della Terra’ di Ken Follett. E’ un gruppo che sta a simboleggiare la ricostruzione della Basilica, di cui si sa pochissimo su chi l’ha edificata e in che epoca. Possiamo dire che è giunto davvero il tempo di avere una Basilica Papale”, afferma la vicesindaco Enrica Sommariva. Per l’occasione ci sarà un banchetto per chiedere le firme.

Oltre a questo si esibiranno i gruppi di rievocazione storica Gratie d’Amore, i Cavalieri del Fiesco, i Musici e sbandieratori, l’ensemble Enerbia musica antica e tra ditional (composta da Le Carole di San Martino, I Sonagli di Tagatam, L’associazione culturale Ianna Tampé, i Sonagli di Tagatam, l’associazione culturale Ianna Tampé, l’associazione Il Mondo delle Ali. A questo proposito, il ministero ha avviato una ricognizione di tutte le rievocazioni storiche sul territorio nazionale: “L’iter é ancora in corso, c’è già stata una prima scrematura prima scrematura, cui seguirà una revisione ed infine una selezione; Lavagna e Cogorno partecipano al progetto. Lo scopo è creare una sorta di registro di beni materiali”, spiega Marco Raffa, giornalista e organizzatore.

Aggiunto alla semplice partecipazione un momento di turismo esperienziale (attività di cucito).