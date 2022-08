Sesta Godano: il 10 agosto a veder le stelle - LevanteNews

Da Mangia Trekking.

Dal Tramonto alla caduta di stelle – Alta Via Monti liguri. Con appuntamento alle ore 17,30 all’uscita autostradale di Brugnato, proseguiremo per il Castellaro ove inizieremo l’attività di alpinismo lento serale. fino al Passo dei Casoni ove giungeremo alle ore 20.00 circa. Pranzo presso la trattoria ” I Cacciatori ” Menù : tagliatelle al sugo di funghi e di cinghiale. 2° piatto, Cinghiale, Pollo e Coniglio. Patate fritte di contorno. Vino Caffè . € 17.00

Alle ore 22.00 Previsto rientro con osservazione della volta celeste lungo l’alta Via dei Monti Liguri. Attenersi alla Locandina allegata, chiedere e prenotarsi al numero indicato,