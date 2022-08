'Santa': tutti gli eventi della settimana che porta a Ferragosto - LevanteNews

Da ufficio comunicazione Comune Santa Margherita Ligure

Si apre la settimana di Ferragosto, che a Santa Margherita Ligure viene scandita da una serie di appuntamenti all’insegna di musica, cultura, tradizioni popolari, mostre e solidarietà.

Prosegue il “Santa Festival” dell’Associazione Musicamica, con quattro concerti lunedì 8, martedì 9, sabato 13 e domenica 14 agosto, tra Villa Durazzo e gli oratori di San Bernardo e Sant’Erasmo.

Da lunedì 8 a mercoledì 10 festeggiamenti patronali a San Lorenzo della Costa, il clou mercoledì con celebrazioni religiose e spettacolo pirotecnico.

Giovedì 11: alle 18 a Villa Durazzo, si apre il ciclo di conferenze di “Estate con le Stelle” con “L’astronomia non è solo luce”;

alle 21, all’oratorio di San Bernardo, concerto d’organo del Maestro Rodolfo Bellatti.

Venerdì 12: alle 17:45 visita guidata al trittico fiammingo di Sant’Andrea, nella chiesa di San Lorenzo, intervallata da momenti musicali all’organo;

alle 18, nel parco di Villa Durazzo, racconto animato tratto dal libro “Bambino blu”;

alle 21 “Solidarietà in Musica” all’anfiteatro Bindi, con il Radio Club Levante (dalle 17 lotteria di beneficenza).

Sabato 13: per l’intera giornata, mostra e concorso fotografico nazionale, all’anfiteatro Bindi, promosso dal Photoclub Immagine Avis;

dalle 18 sagra del fritto di pesce con l’associazione lo “Scoglio di S. Erasmo”, sull’omonima banchina.

D omenica, vigilia di Ferragosto, fa tappa all’anfiteatro Bindi alle 21 il tour “Live In”, con il concerto del dj Sonik.

Lunedì, nella serata di Ferragosto alle 21:30, in piazza Caprera, concerto “Meu Brasil” con la Brasileiro Band.

Per i dettagli di tutti gli eventi si può consultare il sito https://livesanta.it/, nella sezione what’s up eventi in corso.