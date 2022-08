Recco: rifiuti non riciclabili, numeri in constante diminuzione - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

I dati mensili forniti dall’Ufficio Ambiente del Comune di Recco confermano i risultati positivi sulla raccolta differenziata, raggiunti grazie alla modalità “porta a porta” introdotta nelle zone est e ovest di Recco. La quota di residuo secco conferito in discarica a luglio 2022 è di 132.450 kg a fronte di 174.800 kg raccolti a luglio 2021, con una differenza di ben 42.350 kg in meno di materiale non riciclabile.

“Ad un anno di distanza dall’introduzione del porta a porta i dati registrati ci mostrano l’efficacia del percorso intrapreso, che porteremo avanti nelle zone a bassa densità abitativa, continuando a monitorarne l’avanzamento. L’obiettivo del nostro piano è quello di aumentare la quantità e qualità di raccolta differenziata passando al 70% su tutto il territorio comunale. Ringraziamo i cittadini per l’attenzione e la sensibilità dimostrata nei confronti dell’ambiente” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.

Intanto proseguono i controlli della Polizia Locale per contrastare l’abbandono di rifiuti, il mancato rispetto delle regole su orari di conferimento e della raccolta porta a porta. Gli agenti nell’ultima settimana di luglio hanno effettuato 19 controlli ambientali notificando 12 verbali.